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23 января, 08:44

Мать фигуриста Костомарова — о его состоянии: Всё по-прежнему

Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остаётся стабильно тяжёлым

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала его мать Валентина.

"Я переживаю. Переживают все", — сказала она и добавила, что "всё по-прежнему".

Напомним, 10 января Роман Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у него выявили двусторонний гидроторакс.

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Некоторые СМИ писали, что во время одного из своих последних выступлений спортсмен болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь, но эту информацию опроверг его отец. Недавно стало известно, что состояние Костомарова незначительно улучшилось.

Обложка ©

АГН "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова

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