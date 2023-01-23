Мать фигуриста Костомарова — о его состоянии: Всё по-прежнему
Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остаётся стабильно тяжёлым
Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала его мать Валентина.
"Я переживаю. Переживают все", — сказала она и добавила, что "всё по-прежнему".
Напомним, 10 января Роман Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у него выявили двусторонний гидроторакс.
Некоторые СМИ писали, что во время одного из своих последних выступлений спортсмен болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь, но эту информацию опроверг его отец. Недавно стало известно, что состояние Костомарова незначительно улучшилось.
АГН "Москва" / Александр Авилов