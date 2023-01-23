Мать фигуриста Костомарова — о его состоянии: Всё по-прежнему

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала его мать Валентина.