Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу предписано покинуть страну. В МИД РФ сообщили, что это является ответом на сокращение Таллином численности российского посольства.

Кадры визита посла Эстонии в МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного Поверенного в делах. 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии М. Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за это лежит исключительно на эстонской стороне. Там напомнили, что руководство страны последние годы целенаправленно разрушает отношения с Россией.