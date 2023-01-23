Оркестр шокировал гостей "Прощанием славянки" на фестивале "без русских" в Монте-Карло
Запашный: "Прощание славянки" прозвучало на фестивале в Европе, куда не пустили русских
На Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, куда не допустили русских артистов и пригласили украинских, оркестр внезапно заиграл "Прощание славянки". Об этом рассказал гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
На цирковом фестивале в Монте-Карло оркестр сыграл "Прощание славянки". Видео © t.me / Zапашный
В этом году организаторы конкурса отказали в участии артистам из России и аннулировали их приглашения, а российский флаг был убран на церемонии открытия, сказал Запашный. Он подчеркнул, что при этом самой многочисленной делегацией стала украинская, а президенту Владимиру Зеленскому даже предложили обратиться к зрителям по видеосвязи.
"Но вот военный оркестр княжества, который по традиции играет до начала гала-шоу, вдруг решил исполнить всем известный марш "Прощание славянки", — написал Запашный в телеграм-канале и признался, что пребывает "в небольшом шоке".
Он опубликовал видео, где музыканты торжественно исполняют композицию прямо на цирковой арене в Монте-Карло. Зрители реагируют спокойно, без осуждения. Возможно, теперь организаторам придётся отдуваться за отступление от мировой антироссийской повестки и искать "агента Кремля" в своих рядах.
Ранее Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia) оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году, несмотря на призывы к их отстранению.
t.me / Zапашный