Оркестр шокировал гостей "Прощанием славянки" на фестивале "без русских" в Монте-Карло

На Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, куда не допустили русских артистов и пригласили украинских, оркестр внезапно заиграл "Прощание славянки". Об этом рассказал гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

На цирковом фестивале в Монте-Карло оркестр сыграл "Прощание славянки". Видео © t.me / Zапашный

В этом году организаторы конкурса отказали в участии артистам из России и аннулировали их приглашения, а российский флаг был убран на церемонии открытия, сказал Запашный. Он подчеркнул, что при этом самой многочисленной делегацией стала украинская, а президенту Владимиру Зеленскому даже предложили обратиться к зрителям по видеосвязи.

"Но вот военный оркестр княжества, который по традиции играет до начала гала-шоу, вдруг решил исполнить всем известный марш "Прощание славянки", — написал Запашный в телеграм-канале и признался, что пребывает "в небольшом шоке".

Он опубликовал видео, где музыканты торжественно исполняют композицию прямо на цирковой арене в Монте-Карло. Зрители реагируют спокойно, без осуждения. Возможно, теперь организаторам придётся отдуваться за отступление от мировой антироссийской повестки и искать "агента Кремля" в своих рядах.