В Железногорске усилили охрану в школах и детсадах из-за мужчины с ружьём

В городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о мужчине с ружьём. Полиция разыскивает неизвестного, дополнительно охраняются подходы к детским учреждениям. По данным Лайфа, о подозрительном человеке сообщил правоохранителям местный житель.

В городе Железногорске Красноярского края был замечен мужчина с ружьём. Видео © LIFE

"Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах", — сообщили тем временем в городской мэрии.

По данным Лайфа, мужчину сначала заметили возле железногорской школы № 101, затем на улицах Комсомольская и Школьная. Наш собеседник уточнил, что родители самостоятельно забирают детей из школ № 98, 101, 102. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что в руках у неизвестного предмет, действительно напоминающий оружие. Он одет в тёмное, за спиной рюкзак. Неизвестный оглядывается и не спеша продолжает идти по улице.