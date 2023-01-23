Песков: Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ, но сохранять контакты важно
Президент России Владимир Путин не планировал в ближайшее время встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, до сих пор такой встречи в планах у президента нет", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога с организацией, особенно учитывая данные о том, что киевский режим размещает на территории атомных электростанций поставляемое на Украину вооружение.
"Появление этой информации ещё раз подчёркивает актуальность такого контакта, потому что именно к этой информации предстоит привлечь внимание наших собеседников по линии МАГАТЭ", — подчеркнул Песков.
Напомним, ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о том, что ВСУ хранят западное вооружение на территориях АЭС. По его словам, ставка сделана на то, что ВС РФ не станут обстреливать зону станций. Но если произойдёт детонация таких складов или разрушение АЭС по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то обвинить в этом всегда можно Москву, добавил глава СВР.
LIFE / Павел Баранов, © Getty Images / Askin Kiyagan