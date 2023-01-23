Песков: Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ, но сохранять контакты важно

Президент России Владимир Путин не планировал в ближайшее время встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, до сих пор такой встречи в планах у президента нет", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога с организацией, особенно учитывая данные о том, что киевский режим размещает на территории атомных электростанций поставляемое на Украину вооружение.

"Появление этой информации ещё раз подчёркивает актуальность такого контакта, потому что именно к этой информации предстоит привлечь внимание наших собеседников по линии МАГАТЭ", — подчеркнул Песков.