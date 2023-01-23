Врач перечислила самые распространённые причины вечно холодных ног

Причин холодных ног может быть множество, например переохлаждение, промокание или неправильно подобранная обувь. Как рассказала в беседе с Лайфом врач – терапевт-кардиолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Быстрова, такие ступни также могут говорить о некоторых изменениях в организме.

По её словам, основной причиной похолодания в стопах является вегетососудистая дистония. При таком комплексе нарушений периодически возникает спазм в периферических артериях, после чего и возникает ощущение холодных ног. Также это состояние может возникать и при более серьёзной болезни — сахарном диабете, продолжила собеседница Лайфа.

"Это более серьёзная причина, когда в результате микроангиопатии и полинейропатии возникает ощущение холодных стоп, когда снижается чувствительность нервных окончаний и повышается сахар в крови", — пояснила кардиолог.

Гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы — также может быть причиной вечно мёрзнущих ступней. Кроме того, иногда это могут быть гипертонический криз и декомпенсация гипертонической болезни, которая, кроме похолодания, сопровождается дрожью во всём теле.

В заключение собеседница Лайфа добавила, что похолодание ног случается при железодефицитной анемии и латентном дефиците железа.