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23 января, 10:12

Песков заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной

Условий для переговоров Москвы и Киева сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет",  отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с российской властью. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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