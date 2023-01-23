Песков заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной
Условий для переговоров Москвы и Киева сейчас нет ни де-факто, ни де-юре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с российской властью. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.