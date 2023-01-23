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23 января, 10:05

На заводе в подмосковном Рошале произошёл взрыв

<p>Кадры пожара в подмосковном Рошале. Обложка © <a href="https://t.me/inroshal/12856?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Рошальский вестник"</p>

Кадры пожара в подмосковном Рошале. Обложка © Telegram / "Рошальский вестник"

На заводе компании "Молирен" в подмосковном Рошале произошёл взрыв. По данным МЧС, произошла вспышка алюминиевой пыли, после чего начался пожар. Огонь локализовали на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что в здании повреждены стены.

Кадры пожара в подмосковном Рошале. Видео © Telegram / "Рай и МКАД"

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали 64 человека и 20 единиц техники, в том числе 30 человек и 10 единиц техники от МЧС.

  • Кадры пожара в подмосковном Рошале. Фото © Telegram / "Рошальский вестник"
    Кадры пожара в подмосковном Рошале. Фото © Telegram / "Рошальский вестник"
  • Кадры пожара в подмосковном Рошале. Фото © Telegram / "Рошальский вестник"
    Кадры пожара в подмосковном Рошале. Фото © Telegram / "Рошальский вестник"

Кадры пожара в подмосковном Рошале. Фото © Telegram / "Рошальский вестник"

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