На заводе в подмосковном Рошале произошёл взрыв
Кадры пожара в подмосковном Рошале. Обложка © Telegram / "Рошальский вестник"
На заводе компании "Молирен" в подмосковном Рошале произошёл взрыв. По данным МЧС, произошла вспышка алюминиевой пыли, после чего начался пожар. Огонь локализовали на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что в здании повреждены стены.
Кадры пожара в подмосковном Рошале. Видео © Telegram / "Рай и МКАД"
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали 64 человека и 20 единиц техники, в том числе 30 человек и 10 единиц техники от МЧС.
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