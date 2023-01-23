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23 января, 10:03

Песков оценил планы США признать ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Песков: Решение США признать ЧВК "Вагнер" преступной организацией ни на что не влияет

Решение Вашингтона отнести ЧВК "Вагнер" к разряду транснациональных преступных организаций вряд ли скажется на самой компании или России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК "Вагнер", пояснил представитель Кремля.

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Напомним, санкции против группы "Вагнер" действуют уже несколько лет. В прошлом году США их усиливали. Теперь Вашингтон решил вновь вернуться к этому вопросу на фоне успехов "Вагнера" в ходе спецоперации.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми

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