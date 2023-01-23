Песков оценил планы США признать ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Решение Вашингтона отнести ЧВК "Вагнер" к разряду транснациональных преступных организаций вряд ли скажется на самой компании или России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК "Вагнер", — пояснил представитель Кремля.