Песков оценил планы США признать ЧВК "Вагнер" преступной организацией
Песков: Решение США признать ЧВК "Вагнер" преступной организацией ни на что не влияет
Решение Вашингтона отнести ЧВК "Вагнер" к разряду транснациональных преступных организаций вряд ли скажется на самой компании или России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК "Вагнер", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, санкции против группы "Вагнер" действуют уже несколько лет. В прошлом году США их усиливали. Теперь Вашингтон решил вновь вернуться к этому вопросу на фоне успехов "Вагнера" в ходе спецоперации.
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