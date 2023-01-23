Песков: Все накачивающие оружием Украину страны несут за это ответственность

Все страны, накачивающие Украину оружием, несут за это ответственность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы по передаче ВСУ немецких танков. По его словам, в Европе на фоне обсуждений этой темы повышается нервозность.

"Европейские столицы, в том числе Варшава, уже угрожают международной изоляцией Берлину и так далее. Всё это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растёт. Но здесь, безусловно, все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, они все так или иначе за это несут ответственность", — сказал он.