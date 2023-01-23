Песков: Все накачивающие оружием Украину страны несут за это ответственность
Все страны, накачивающие Украину оружием, несут за это ответственность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы по передаче ВСУ немецких танков. По его словам, в Европе на фоне обсуждений этой темы повышается нервозность.
"Европейские столицы, в том числе Варшава, уже угрожают международной изоляцией Берлину и так далее. Всё это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растёт. Но здесь, безусловно, все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, они все так или иначе за это несут ответственность", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что "расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу".
Ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос поставок танков Украине будет обсуждаться на уровне глав МИД стран ЕС. По его словам, данная тема породила среди государств разногласия.