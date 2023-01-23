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23 января, 10:05

Песков назвал невозможным диалог России с Японией по мирному договору

Песков: Диалог России с Японией по мирному договору в нынешних условиях вряд ли возможен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл невозможным содержательный диалог с Японией по мирному договору в нынешних условиях.

Он напомнил, что Токио весьма проактивно присоединился к списку недружественных РФ государств. По словам представителя Кремля, Япония своими действиями в плане двусторонних отношений не проявляет совершенно никакого конструктивизма.

"По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует, и, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Как уже писал Лайф, Япония захотела заключить с Россией мирный договор. Как отметил премьер-министр страны Фумио Кисида, несмотря на непростые отношения, Токио сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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