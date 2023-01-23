Песков назвал невозможным диалог России с Японией по мирному договору
Песков: Диалог России с Японией по мирному договору в нынешних условиях вряд ли возможен
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл невозможным содержательный диалог с Японией по мирному договору в нынешних условиях.
Он напомнил, что Токио весьма проактивно присоединился к списку недружественных РФ государств. По словам представителя Кремля, Япония своими действиями в плане двусторонних отношений не проявляет совершенно никакого конструктивизма.
"По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует, и, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто", — сказал представитель Кремля журналистам.
Как уже писал Лайф, Япония захотела заключить с Россией мирный договор. Как отметил премьер-министр страны Фумио Кисида, несмотря на непростые отношения, Токио сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса.
ТАСС / Сергей Бобылев