Пушилин заявил, что российские военные заняли важные высоты под Артёмовском
Пушилин: Важные высоты вокруг Клещеевки под Артёмовском почти полностью заняты силами РФ
Важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском (Бахмутом) практически полностью заняты российскими силами. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями "Вагнера", — сказал он.
По словам Пушилина, в данный момент в Артёмовске идут интенсивные ожесточённые бои, однако российские военные с каждым днём продвигаются на ряде участков, включая мясокомбинат.
Лайф рассказывал, что в районе мясокомбината Артёмовска (Бахмута) идут бои, а сам город уже близок к оперативному окружению. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения Клещеевки позиции российских подразделений кардинально улучшились и открылись "новые горизонты" для наступления.
Vk.com / Минобороны России