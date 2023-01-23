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Опубликовано 23 января 2023, 10:08

Пушилин заявил, что российские военные заняли важные высоты под Артёмовском

Пушилин: Важные высоты вокруг Клещеевки под Артёмовском почти полностью заняты силами РФ

Важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском (Бахмутом) практически полностью заняты российскими силами. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями "Вагнера", — сказал он.

По словам Пушилина, в данный момент в Артёмовске идут интенсивные ожесточённые бои, однако российские военные с каждым днём продвигаются на ряде участков, включая мясокомбинат.

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Лайф рассказывал, что в районе мясокомбината Артёмовска (Бахмута) идут бои, а сам город уже близок к оперативному окружению. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения Клещеевки позиции российских подразделений кардинально улучшились и открылись "новые горизонты" для наступления.

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Vk.com / Минобороны России

Оксана Попова
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