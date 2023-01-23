Пушилин заявил, что российские военные заняли важные высоты под Артёмовском

Важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском (Бахмутом) практически полностью заняты российскими силами. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Важными были высоты вокруг [Клещеевки], они тоже практически уже контролируются подразделениями "Вагнера", — сказал он.