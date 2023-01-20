Вагнеровцы уже близки к окружению Бахмута

В районе мясокомбината Артёмовска (Бахмута) идут бои, а сам город уже близок к оперативному окружению. Об этом проинформировал в пятницу вечером глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передаёт ТАСС.

По его словам, после освобождения Клещеевки позиции российских подразделений кардинально улучшились и, как выразился Пушилин, открылись "новые горизонты" для наступления.

"По Артёмовску можем говорить, что ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения находящейся там ЧВК "Вагнер", — сказал политик в кулуарах церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".