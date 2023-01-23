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23 января, 10:13

Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя

Сильные разрушения не помешают быстрому восстановлению Соледара, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. В этом вопросе он сослался на опыт Мариуполя.

"Учитывая тот опыт, который у нас есть уже по строительству жилья в Мариуполе в те рекордные сроки, я уверен, что здесь [в Соледаре] совместно с федеральными органами власти, с Министерством строительства РФ и с теми подрядчиками, в том числе и с военно-строительными компаниями, мы в оперативные сроки сможем здесь тоже уложиться", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин заявил о попытках ВСУ уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

Пушилин заявил о попытках ВСУ уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

По словам Дениса Пушилина, в Соледаре практически не осталось целых зданий. Украинские войска нанесли ему максимальный ущерб.

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ТАСС / Эрик Романенко

Матвей Константинов

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