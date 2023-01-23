Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя

"Учитывая тот опыт, который у нас есть уже по строительству жилья в Мариуполе в те рекордные сроки, я уверен, что здесь [в Соледаре] совместно с федеральными органами власти, с Министерством строительства РФ и с теми подрядчиками, в том числе и с военно-строительными компаниями, мы в оперативные сроки сможем здесь тоже уложиться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".