Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя
Сильные разрушения не помешают быстрому восстановлению Соледара, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. В этом вопросе он сослался на опыт Мариуполя.
"Учитывая тот опыт, который у нас есть уже по строительству жилья в Мариуполе в те рекордные сроки, я уверен, что здесь [в Соледаре] совместно с федеральными органами власти, с Министерством строительства РФ и с теми подрядчиками, в том числе и с военно-строительными компаниями, мы в оперативные сроки сможем здесь тоже уложиться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Дениса Пушилина, в Соледаре практически не осталось целых зданий. Украинские войска нанесли ему максимальный ущерб.
ТАСС / Эрик Романенко