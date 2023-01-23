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23 января, 10:28
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Лайф публикует видео страшной гибели уснувшего на путях мужчины под колёсами трамвая

В Петербурге мужчина уснул на рельсах и погиб под колёсами трамвая

В Санкт-Петербурге мужчина упал на рельсы, уснул — и по нему проехал трамвай. Травмы оказались смертельными. Подробности трагедии сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В Петербурге трамвай раздавил лежащего мужчину. Видео © LIFE

ЧП произошло накануне вечером на улице Савушкина. Трамвай маршрута № 19 совершил наезд на 67-летнего мужчину, который скончался прямо на месте ДТП. На кадрах видно, что пешеход сам лёг на рельсы, однако не ясно, пытался ли водитель затормозить, так как вагон на скорости продолжил движение. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

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Накануне сообщалось, что в Дагестане водитель автомобиля "Лада-Самара" врезался на дороге в лошадь, после чего сорвался в 15-метровый обрыв. 26-летний пассажир погиб на месте. Водитель чудом выжил, он доставлен с травмами в медучреждение.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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