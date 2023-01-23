Лайф публикует видео страшной гибели уснувшего на путях мужчины под колёсами трамвая

В Санкт-Петербурге мужчина упал на рельсы, уснул — и по нему проехал трамвай. Травмы оказались смертельными. Подробности трагедии сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В Петербурге трамвай раздавил лежащего мужчину. Видео © LIFE

ЧП произошло накануне вечером на улице Савушкина. Трамвай маршрута № 19 совершил наезд на 67-летнего мужчину, который скончался прямо на месте ДТП. На кадрах видно, что пешеход сам лёг на рельсы, однако не ясно, пытался ли водитель затормозить, так как вагон на скорости продолжил движение. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.