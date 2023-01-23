Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России
Захарова — о понижении уровня дипотношений с Эстонией: Режим получил, что заслужил
Мария Захарова Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной фразой прокомментировала решение Москвы понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать из страны Маргуса Лайдре. По её оценке, рестрикции в отношении Таллина заслуженные.
"Эстонский режим получил, что заслужил", — коротко написала дипломат у себя в телеграм-канале.
Напомним, МИД РФ понижает уровень диппредставителя в обеих странах до Временного Поверенного в делах. В связи с этим послу Лайдре предписано покинуть страну до 7 февраля. Связано это решение с радикальным сокращением численного состава Посольства РФ в Таллине.