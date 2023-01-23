"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 10:34

Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Захарова — о понижении уровня дипотношений с Эстонией: Режим получил, что заслужил

<p>Мария Захарова Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Мария Захарова Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной фразой прокомментировала решение Москвы понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать из страны Маргуса Лайдре. По её оценке, рестрикции в отношении Таллина заслуженные.

"Эстонский режим получил, что заслужил", — коротко написала дипломат у себя в телеграм-канале.

Напомним, МИД РФ понижает уровень диппредставителя в обеих странах до Временного Поверенного в делах. В связи с этим послу Лайдре предписано покинуть страну до 7 февраля. Связано это решение с радикальным сокращением численного состава Посольства РФ в Таллине.

Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8

Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров