Захарова одной фразой обосновала выдворение посла Эстонии из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной фразой прокомментировала решение Москвы понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать из страны Маргуса Лайдре. По её оценке, рестрикции в отношении Таллина заслуженные.

"Эстонский режим получил, что заслужил", — коротко написала дипломат у себя в телеграм-канале.