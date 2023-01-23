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23 января, 10:37

Дочь звезды "Иронии судьбы" Талызиной сочла бредом слухи об обмороке матери

Дочь актрисы Валентины Талызиной опровергла сообщения об обмороке у матери

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной опровергла сообщения об обмороке у матери. В разговоре с телеканалом "360" она заявила, что это "какой-то бред".

"Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи. И вместе с мамой отметили её успешное выступление и день рождения. Всё хорошо", сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что звезда "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" Валентина Талызина упала в обморок в свой день рождения, 22 января. Ей якобы потребовалась помощь врачей.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов

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