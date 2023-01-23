Дочь звезды "Иронии судьбы" Талызиной сочла бредом слухи об обмороке матери

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной опровергла сообщения об обмороке у матери. В разговоре с телеканалом "360" она заявила, что это "какой-то бред".

"Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи. И вместе с мамой отметили её успешное выступление и день рождения. Всё хорошо", — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что звезда "Иронии судьбы, или С лёгким паром!" Валентина Талызина упала в обморок в свой день рождения, 22 января. Ей якобы потребовалась помощь врачей.