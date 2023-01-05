8 российских актрис, которые проснулись знаменитыми, раздевшись на экране

Из-за большой конкуренции среди актрис в кинематографе девушки ищут способы прославиться и набрать фанатскую базу. И некоторых точно не назовёшь скромницами! Барышни становятся знаменитыми, раздеваясь на экране. Засветить грудь или показаться в кадре полностью обнажённой — на это и не только готовы юные таланты, лишь бы стать заметными. Кто из российских актрис получил особое признание зрителей после откровенных сцен?

Евгения Громова

Евгения Громова. Фото © Фильм "Верность", режиссёр — Нигина Сайфуллаева, сценаристы — Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева / Kinopoisk.ru

Ничего не скрывая и совершенно не стесняясь, в фильме "Верность" 2019 года актриса Евгения Громова не раз появлялась обнажённой. Горячие сцены из кинокартины мгновенно разлетелись по Интернету, принеся девушке особую популярность. Само же кино поднимает важную тему измен: как тяжело их пережить и как важна в паре верность.

Анна Чиповская

Анна Чиповская. Фото © Сериал "Оттепель", режиссёр — Валерий Тодоровский, сценарист — Алёна Званцова / Kinopoisk.ru

В 2013 году на экраны вышел сериал "Оттепель". В нём занимательно рассказано о молодых советских кинематографистах, пытающихся снять сенсационную историю в 1960-х. Одной из главных героинь этой картины была Анна Чиповская, сыгравшая студентку МГУ Марьяну Пичугину. Девушка несколько раз появлялась на экране абсолютно голой. И это принесло Чиповской популярность.

Александра Бортич

Александра Бортич. Фото © Фильм "Как меня зовут", режиссёр — Нигина Сайфуллаева, сценаристы — Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева / Kinopoisk.ru

Совпадение или нет, но уже в первой своей картине Александра Бортич снималась в откровенных сценах. В дебютном фильме "Как меня зовут" актриса показала не только талант, но и великолепную фигуру. После этой кинокартины Бортич и дальше продолжила появляться в кадре обнажённой.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская. Фото © Фильм "Вы не оставите меня", режиссёр/сценарист — Алла Сурикова / bojarskaja.ru

Дочь знаменитого мушкетёра пошла по стопам отца и тоже занялась актёрской карьерой. Возможно, благодаря постельной сцене в киноленте "Вы не оставите меня" Елизавета Боярская и приобрела популярность. Партнёром в откровенном эпизоде был актёр Александр Балуев.

Ирина Рахманова

Ирина Рахманова. Фото © Фильм "9 рота", режиссёр — Фёдор Бондарчук, сценарист — Юрий Коротков / YouTube / Константин Владимирович

Фильм "9 рота" о событиях Афганской войны полон человеческих переживаний, не обошлось и без любви. Сцена с участием Белоснежки по-настоящему прославила Ирину Рахманову.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото © Kinopoisk.ru

Кто сегодня не знает Светлану Ходченкову? Актриса снялась во множестве картин, показав себя как профессионала, способного справиться как с комедиями, так и с драмами. Ходченкова даже играла в голливудском блокбастере "Росомаха: Бессмертный" режиссёра Джеймса Мэнголда. Однако первые фильмы с участием актрисы были наполнены откровенными сценами и обнажёнкой.

Мария Шумакова

Мария Шумакова. Фото © Сериал "Сладкая жизнь", режиссёры — Андрей Джунковский, Давид Кочаров, сценарист — Пётр Внуков / rustars.tv

Кто точно проснулся популярным, раздевшись на экране, так это актриса Мария Шумакова. Её Наташа в сериале "Сладкая жизнь" чуть ли не в каждой серии участвовала в сценах эротического характера. И пусть Наташа не главная героиня в картине, славу актрисе принесла немалую.

Екатерина Редникова

Екатерина Редникова. Фото © Фильм "Вор", режиссёр/сценарист — Павел Чухрай / Kinopoisk.ru