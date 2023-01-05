10 статуй, которые вы никогда не видели, но, оценив, запомните навсегда
Мир полон несправедливости, даже когда дело касается искусства. Пока очередная "куча" выставляется в столицах, по-настоящему шикарные работы простаивают в безвестности. Решили исправить этот момент.
"По-видимому, в Станфорде есть гигантская статуя греко-римского песчаного червя...", — Skywalker_1881.
Фото © Reddit / Skywalker_1881
"Гиперреалистичная статуя в аэропорту", — the_humeister.
Фото © Reddit / the_humeister
"Из-за кота эта фигурка стала похожа на Элвиса", — SolidJim.
Фото © Reddit / SolidJim
"Моя статуэтка Зевса сломалась и теперь выглядит так, словно он сейчас бросит рулон туалетной бумаги", — unsociali.
Фото © Reddit / unsociali
"Эта статуя в моём городе не может не пугать", — tacitmeniscus.
Фото © Reddit / tacitmeniscus
"В моём городе есть статуя мужика, который надевает носок", — Tenaciousleg.
Фото © Reddit / Tenaciousleg
"На территории Кулинарного института Америки есть работа, сделанная из вилок, ножей и ложек", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"Напротив ресторана, где я сейчас ужинаю, стоит огроменный глаз", — ButZebrasCantSmell.
Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell
"В денверском приюте для животных есть шестиметровая статуя собаки, сделанная из жетонов с собачьих ошейников", — TheFitGeek719.
Фото © Reddit / TheFitGeek719
"Этот монумент выглядит так, словно уходит в небо бесконечно", — cassiekay17.
Фото © Reddit / cassiekay17
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Reddit / cassiekay17, the_humeister