10 статуй, которые вы никогда не видели, но, оценив, запомните навсегда

"По-видимому, в Станфорде есть гигантская статуя греко-римского песчаного червя...", — Skywalker_1881.

Фото © Reddit / Skywalker_1881

"Гиперреалистичная статуя в аэропорту", — the_humeister.

Фото © Reddit / the_humeister

"Из-за кота эта фигурка стала похожа на Элвиса", — SolidJim.

Фото © Reddit / SolidJim

"Моя статуэтка Зевса сломалась и теперь выглядит так, словно он сейчас бросит рулон туалетной бумаги", — unsociali.

Фото © Reddit / unsociali

"Эта статуя в моём городе не может не пугать", — tacitmeniscus.

Фото © Reddit / tacitmeniscus

"В моём городе есть статуя мужика, который надевает носок", — Tenaciousleg.

Фото © Reddit / Tenaciousleg

"На территории Кулинарного института Америки есть работа, сделанная из вилок, ножей и ложек", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Напротив ресторана, где я сейчас ужинаю, стоит огроменный глаз", — ButZebrasCantSmell.

Фото © Reddit / ButZebrasCantSmell

"В денверском приюте для животных есть шестиметровая статуя собаки, сделанная из жетонов с собачьих ошейников", — TheFitGeek719.

Фото © Reddit / TheFitGeek719

"Этот монумент выглядит так, словно уходит в небо бесконечно", — cassiekay17.