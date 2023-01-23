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23 января, 10:43

Пригожин призвал сажать в тюрьму на 50 лет за "гламуризацию армии"

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин призвал наказывать за "гламуризацию армии"

Создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин предложил наказывать за "гламуризацию армии", комментируя инициативу генерала Виктора Соболева запретить носить бороды в ВС РФ.

"Кучка клоунов пытается научить изнурённых тяжёлым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии", — цитирует Пригожина пресс-служба его второй компании "Конкорд".

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Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в уставе военной службы прописаны требования к внешнему виду солдат — и там указан запрет на ношение бороды. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на это, что бороться надо не с растительностью на лице, а с нацистами. Позже информация о необходимости бритья в рядах ВС РФ была опровергнута.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми

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