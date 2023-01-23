Пригожин призвал сажать в тюрьму на 50 лет за "гламуризацию армии"

"Кучка клоунов пытается научить изнурённых тяжёлым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии", — цитирует Пригожина пресс-служба его второй компании "Конкорд".

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в уставе военной службы прописаны требования к внешнему виду солдат — и там указан запрет на ношение бороды. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на это, что бороться надо не с растительностью на лице, а с нацистами. Позже информация о необходимости бритья в рядах ВС РФ была опровергнута.