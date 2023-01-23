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23 января, 13:18

Депутат Якубовский назвал Комиссарова самым подходящим кандидатом на пост ректора РАНХиГС

Член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский поприветствовал назначение Алексея Комиссарова на пост и.о. ректора РАНХиГС. Депутат назвал эту кандидатуру самой подходящей и объяснил почему.

"Человек создал максимально прозрачный карьерный лифт для управленцев со всей страны в рамках конкурса "Лидеры России", который, по сути, из конкурса уже превратился в образовательную и социальную платформу. При этом те беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается экономика страны в текущее время, предъявляют высочайшие требования к качеству подготовки управленческого звена, и более подходящей кандидатуры, чем Алексей, мне сложно представить", рассказал Якубовский Лайфу.

Назначение Комиссарова ректором РАНХиГС согласовывалось с Путиным

Назначение Комиссарова ректором РАНХиГС согласовывалось с Путиным

Напомним, сегодня Владимир Мау был освобождён от должности ректора РАНХиГС. Как объяснили в Правительстве РФ, он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполняющим обязанности ректора был назначен Алексей Комиссаров.

Бывший под следствием ректор РАНХиГС Мау покинул Россию

Бывший под следствием ректор РАНХиГС Мау покинул Россию

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. Также он занимает пост директора Высшей школы государственного управления академии и директора АНО "Россия – страна возможностей".

Обложка ©

Wikipedia

Александра Вишнякова

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