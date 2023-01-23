Илон Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подвёл итоги международного экономического форума в Давосе, который проходил с 16 по 20 января. Предпринимателю для этого потребовался лишь один смайл.

"Это можно резюмировать одним смайликом", — написал он в своём твиттере и добавил к посту эмодзи со спящим человеком.

Таким образом один из самых богатых людей планеты отреагировал на публикацию участника форума, который перечислил все, по его мнению, ключевые события мероприятия.