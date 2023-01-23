Илон Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом
Илон Маск. Фото © Shutterstock
Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подвёл итоги международного экономического форума в Давосе, который проходил с 16 по 20 января. Предпринимателю для этого потребовался лишь один смайл.
"Это можно резюмировать одним смайликом", — написал он в своём твиттере и добавил к посту эмодзи со спящим человеком.
Таким образом один из самых богатых людей планеты отреагировал на публикацию участника форума, который перечислил все, по его мнению, ключевые события мероприятия.
Кстати, всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила участников форума в Давосе в разрушении планеты. Она заявила, что решение экологических проблем не было для участников приоритетом, а также добавила, что они ставят собственную и корпоративную жадность выше нашей планеты и всех людей в этом мире.