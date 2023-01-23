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23 января, 13:14

Илон Маск описал итоги форума в Давосе спящим смайликом

<p>Илон Маск. Фото © Shutterstock</p>

Илон Маск. Фото © Shutterstock

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подвёл итоги международного экономического форума в Давосе, который проходил с 16 по 20 января. Предпринимателю для этого потребовался лишь один смайл.

"Это можно резюмировать одним смайликом", — написал он в своём твиттере и добавил к посту эмодзи со спящим человеком.

Таким образом один из самых богатых людей планеты отреагировал на публикацию участника форума, который перечислил все, по его мнению, ключевые события мероприятия.

Эскортницы и тусовщики: Как прошёл экономический форум в Давосе

Эскортницы и тусовщики: Как прошёл экономический форум в Давосе

Кстати, всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила участников форума в Давосе в разрушении планеты. Она заявила, что решение экологических проблем не было для участников приоритетом, а также добавила, что они ставят собственную и корпоративную жадность выше нашей планеты и всех людей в этом мире.

Николь Вербер

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