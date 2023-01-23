Раздел "Подкасты" появился в сервисе "VK Музыка"

В "VK Музыке" появился раздел "Подкасты", где каждый найдёт для себя интересный формат — от юмористических выпусков и подкастов о музыке до проектов об отношениях, психологии и расследований. Подкасты можно слушать бесплатно, а с подпиской на "VK Музыку" это получится делать без рекламы и даже с выключенным экраном.

Сервис стартует с премьеры нового проекта "Мифы" о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии "Терменвокс". В "Подкастах" будет доступен эксклюзивный сезон популярного проекта "Шире чек" — о том, как начать зарабатывать больше, и второй сезон "Хакни мозг" — о том, как устроена наша психика. Меломанов также ждёт эксклюзивный проект от "VK Музыки" — подкаст "Космический джем", в студии которого появятся известные продюсеры и музыканты. Чтобы в приложении появился раздел с подкастами, необходимо обновить его до последней версии.

"Появление раздела с подкастами в "VK Музыке" — ещё один шаг к разнообразию контента и улучшению сервиса. Синергия музыки и подкастов в том, что выбирает слушатель в разных жизненных ситуациях. В спортивном зале ты слушаешь музыку, в долгой поездке переключаешься на подкаст — всё в рамках одного сервиса", — комментирует директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.