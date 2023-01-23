20-летнего любителя переодеваться в женское задержали в Москве за пропаганду ЛГБТ
В Москве задержан 20-летний житель Старого Оскола за пропаганду ЛГБТ в Интернете
В Москве по делу о пропаганде ЛГБТ задержан 20-летний блогер. Как узнал Лайф, он активно публиковал в социальных сетях собственные снимки в женской одежде и с макияжем.
Полицейские обнаружили в соцсетях страничку, в которой усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Аккаунт принадлежал 20-летнему уроженцу Старого Оскола, который некоторое время назад приехал покорять столицу России. Профиль "украшали" его фотографии в женской одежде и с ярким макияжем, а в видеозаписях были добавлены ролики неоднозначного содержания.
Сейчас молодого человека проверяют на признаки статьи "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Она предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о том, что Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, в которых есть пропаганда ЛГБТ. Среди них — "Назови меня своим именем", "Горбатая гора", а также некоторые выпуски сериала "Будет больно". Кинокритик Шнейдеров счёл двоякими критерии РКН для определения ЛГБТ-пропаганды. Он подчеркнул, что любой закон хорош, если он выполним, но в данном случае есть определённые сомнения.
LIFE / Павел Баранов