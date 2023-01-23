На "Авито" нашли документальный лот из "криминального прошлого" Жириновского

Дело было в августе 1987 года, когда Жириновский, если верить написанному в документе, трудился в издательстве старшим юрисконсультом, а проживал в панельной 16-этажке у метро "Сокольники". В один из тех летних дней он якобы принял участие "в несанкционированном митинге – демонстрации экстремистов", за что позже, о чём и ведётся речь в рапорте, был осуждён Фрунзенским народным судом и оштрафован на 150 рублей. Сумма, кстати, немалая и превышает среднюю зарплату советского инженера.