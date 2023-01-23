На "Авито" нашли документальный лот из "криминального прошлого" Жириновского
В Москве выставили на продажу материалы административного производства, возбуждённого ещё при СССР в отношении ныне покойного Владимира Жириновского. Как сообщает kp.ru, цена вопроса — 100 тысяч рублей.
Дело было в августе 1987 года, когда Жириновский, если верить написанному в документе, трудился в издательстве старшим юрисконсультом, а проживал в панельной 16-этажке у метро "Сокольники". В один из тех летних дней он якобы принял участие "в несанкционированном митинге – демонстрации экстремистов", за что позже, о чём и ведётся речь в рапорте, был осуждён Фрунзенским народным судом и оштрафован на 150 рублей. Сумма, кстати, немалая и превышает среднюю зарплату советского инженера.
О каких "экстремистах", митинговавших летом 1987 года, в документе не уточняется. "Комсомолка" предполагает, что речь могла идти о первой в СССР оппозиционной партии "Демократический союз", лидером которой была Валерия Новодворская.
Заработать на смерти: 7 вещей "от Жириновского", которые россияне продают за сотни тысяч и даже миллионы рублей
Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.
Getty Images / Sergei Guneyev