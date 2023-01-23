В Краснодаре мужчина избил девушку из-за ирокеза

В Краснодаре правоохранители ищут мужчину, который избил случайную прохожую за, по его мнению, неподобающий внешний вид. На данный момент устанавливается его личность.

"Да, действительно, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений девушке, по данному факту проводится проверка", — рассказали РИА "Новости" в городском МВД.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина в рабочей одежде несколько раз бьёт случайную прохожую. Причиной стал ирокез на её голове. За девушку вступились очевидцы. У пострадавшей остались ушибы, она обратилась в полицию.

Кадры нападения неизвестного на девушку в Краснодаре. Видео Telegram / Краснодар край