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23 января, 12:35

В Краснодаре мужчина избил девушку из-за ирокеза

В Краснодаре полиция ищет мужчину, который избил девушку за нестандартную внешность

В Краснодаре правоохранители ищут мужчину, который избил случайную прохожую за, по его мнению, неподобающий внешний вид. На данный момент устанавливается его личность.

"Да, действительно, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений девушке, по данному факту проводится проверка", рассказали РИА "Новости" в городском МВД.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина в рабочей одежде несколько раз бьёт случайную прохожую. Причиной стал ирокез на её голове. За девушку вступились очевидцы. У пострадавшей остались ушибы, она обратилась в полицию.

Кадры нападения неизвестного на девушку в Краснодаре. Видео Telegram / Краснодар край

Лайф рассказывал, как в Уфе мужчина напал в подъезде на десятилетнюю девочку. На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, как за пострадавшую заступился один из жителей многоэтажки. По предварительным данным, неизвестный хотел ограбить ребёнка.

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Telegram / Краснодар край

Матвей Константинов

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