МИД Эстонии высылает российского посла

Российский посол Владимир Липаев должен покинуть Эстонию в одно время с отъездом своего эстонского коллеги Маргуса Лайдре из Москвы, заявили в МИД республики.

"Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах. Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России", — говорится на странице ведомства в "Твиттере".