МИД Эстонии высылает российского посла
Посла России обязали покинуть Таллин во время отъезда эстонского коллеги из Москвы
Владимир Липаев. Фото © МИД РФ
Российский посол Владимир Липаев должен покинуть Эстонию в одно время с отъездом своего эстонского коллеги Маргуса Лайдре из Москвы, заявили в МИД республики.
"Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах. Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России", — говорится на странице ведомства в "Твиттере".
Как уже писал Лайф, 11 января в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Россия должна сократить число дипломатов с 21 до 8. Сотрудников российского дипведомства обязали покинуть страну до 1 февраля. Позже Россия объявила об ответных мерах. Государство понизило уровень дипломатических отношений с Эстонией, а её послу было предписано покинуть территорию нашей страны.