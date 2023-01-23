В Госдуме приветствуют решение МИД дать отпор американской "цирковой собачке"
Депутат Толмачёв сравнил Эстонию с "цирковой собачкой", а США — с её "дрессировщиком"
Эстония — это страна, у которой нет ни экономики, ни территории, ни ресурсов, поэтому её единственный способ прокормиться — это быть провокатором и действовать по команде США. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Решение российского МИД понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией парламентарий оценивает как единственно верное. Наладить нормальные отношения с Таллином, по словам Толмачёва, даже не представляется возможным.
"Эстония много лет выступает исключительно в качестве провокатора. Запад подаёт нужную тему, ставит задачу её отработать — и Эстония, как цирковая собачка, прыгает на Россию. Если мы в ответ что-то делаем, "цирковая собачка" поднимает визг, а Запад с серьёзным видом качает головой: вот видите, большая Россия опять обижает маленьких", — пояснил собеседник Лайфа.
Напомним, 11 января Эстония обязала Россию сократить число дипломатов с 21 до 8, они должны покинуть страну до 1 февраля 2023 года. В ответ на это Россия также понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией, а её послу было предписано покинуть нашу страну.
LIFE / Павел Баранов