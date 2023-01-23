В Госдуме приветствуют решение МИД дать отпор американской "цирковой собачке"

Эстония — это страна, у которой нет ни экономики, ни территории, ни ресурсов, поэтому её единственный способ прокормиться — это быть провокатором и действовать по команде США. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Решение российского МИД понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией парламентарий оценивает как единственно верное. Наладить нормальные отношения с Таллином, по словам Толмачёва, даже не представляется возможным.