"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 12:02

На Украине собрались заочно судить 55 депутатов Госдумы

СБУ заявила о планах заочно судить 55 депутатов Госдумы

Украина собралась заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ "за посягательство на территориальную целостность" страны. Об этом сообщили в Службе безопасности Незалежной.

"СБУ собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов ГД России", — сказано в тексте спецслужбы.

Депутатам вменяют в вину то, что 15 февраля 2022 года они поддержали обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а позже проголосовали в поддержку Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса. Парламентариям инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".

В суд направлены обвинительные акты против российских депутатов, среди них Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков и другие.

Глава украинской разведки раскрыл детали расправы СБУ над участником переговоров с Россией

Глава украинской разведки раскрыл детали расправы СБУ над участником переговоров с Россией

Ранее сообщалось, что Виктора Медведчука и Тараса Козака лишили украинского гражданства, но их всё равно собираются судить за госизмену. Делом занялась Генпрокуратура Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров