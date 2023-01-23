На Украине собрались заочно судить 55 депутатов Госдумы

Украина собралась заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ "за посягательство на территориальную целостность" страны. Об этом сообщили в Службе безопасности Незалежной.

"СБУ собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов ГД России", — сказано в тексте спецслужбы.

Депутатам вменяют в вину то, что 15 февраля 2022 года они поддержали обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а позже проголосовали в поддержку Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса. Парламентариям инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".

В суд направлены обвинительные акты против российских депутатов, среди них Николай Валуев, Мария Бутина, Вячеслав Володин, Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Сергей Бурлаков и другие.