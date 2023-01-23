В "Ленкоме" сообщили о самочувствии Александра Збруева
В театре "Ленком" сообщили, что актёр Збруев продолжает работать
В пресс-службе театра "Ленком" прокомментировали информацию о проблемах со здоровьем у актёра Александра Збруева. Выяснилось, что он чувствует себя нормально и продолжает трудовую деятельность.
"Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишнёвый сад", — рассказали там РИА "Новости".
Ранее СМИ сообщали, что Александру Збруеву якобы потребовалась помощь медиков. Сам артист позже заявил, что с ним всё нормально, хоть у него и действительно поднималось давление.
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LIFE / Владимир Суворов