Студенты вслепую накормили колбасой из опарышей преподавателей российского вуза

Новосибирский аграрный университет запатентовал колбасу из опарышей мухи вида чёрная львинка. По словам специалиста института Олега Сороколетова, личинки мух также подходят для производства чипсов и других продуктов.

"Колбаса очень, кстати, вкусная. Студенты рискнули и накормили ею преподавателей вслепую. Им понравилось. И даже простили студентов после того, как они признались, из чего сделана колбаса", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

Сороколетов добавил, что по вкусу продукт почти не отличается от докторской, а стоить будет дешевле. Тогда как чипсы из личинок львинки сильно напоминают крабовые, уточнил он.

"Если личинки пожарить во фритюре и подсолнечном масле со специями, то получается что-то вроде креветок, но с добавлением жареных грибов и лука. Даже не подумаешь, что это опарыши", — рассказал профессор.

Учёный отметил, что львинки дают вкус в зависимости от того, чем их кормили. Вкус и химический состав личинок существенно зависят от кормового субстрата, на котором они живут, пояснил эксперт.