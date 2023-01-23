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23 января, 11:45

Пранкера Эдварда Била проверяют на предмет дискредитации ВС России

<p>Эдвард Бил. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Эдвард Бил. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отсидевший в колонии пранкер Эдвард Бил может стать фигурантом нового дела, на этот раз его могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом Лайф узнал от источника в правоохранительных органах.

Заявление на блогера уже поступило в полицию. Известно, что ранее подписчики возмутились постом Била, где фигурирует его вопрос главнокомандующему: "Чи или не чи?" Эта фраза взята из популярного пранка самого блогера. Правоохранители начали проверку, но связана ли она с мемом — неизвестно.

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Напомним, блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осуждённый на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, вышел на свободу в прошлом году и уже рассказал, что готов взяться за старое. Он известен своими провокационными роликами, в которых гоняет на огромной скорости на машине, хамит и оскорбляет окружающих.

Татьяна Миссуми

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