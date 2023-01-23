Пранкера Эдварда Била проверяют на предмет дискредитации ВС России

Отсидевший в колонии пранкер Эдвард Бил может стать фигурантом нового дела, на этот раз его могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом Лайф узнал от источника в правоохранительных органах.

Заявление на блогера уже поступило в полицию. Известно, что ранее подписчики возмутились постом Била, где фигурирует его вопрос главнокомандующему: "Чи или не чи?" Эта фраза взята из популярного пранка самого блогера. Правоохранители начали проверку, но связана ли она с мемом — неизвестно.