Лавров: Война, которую Запад ведёт против России, уже не гибридная, а настоящая

Конфликт на Украине — это уже не гибридная, а настоящая война Запада против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке", — отметил он после переговоров с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.