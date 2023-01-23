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23 января, 11:44

Лавров: Война, которую Запад ведёт против России, уже не гибридная, а настоящая

Конфликт на Украине — это уже не гибридная, а настоящая война Запада против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке", — отметил он после переговоров с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.

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А ранее Сергей Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года и только тогда представители ЕС и США сочтут возможным вести с Москвой переговоры.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова

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