Лавров: Война, которую Запад ведёт против России, уже не гибридная, а настоящая
Конфликт на Украине — это уже не гибридная, а настоящая война Запада против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке", — отметил он после переговоров с коллегой из ЮАР Наледи Пандор.
А ранее Сергей Лавров заявил, что Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года и только тогда представители ЕС и США сочтут возможным вести с Москвой переговоры.
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