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23 января, 11:41

Российские военные уничтожили две РЛС и 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС

Украинские военные потерпели разгром на Краснолиманском направлении и потеряли около 70 бойцов из подразделений 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также армия Незалежной потеряла две радиолокационных станции, удар по которым нанесли артиллеристы и десантники.

"Потери противника составили до семидесяти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", — сказал Конашенков на ежедневном брифинге.

Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении

Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины. Подразделение считается элитным. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации 74 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в 119 районах.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова

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