Украинские военные потерпели разгром на Краснолиманском направлении и потеряли около 70 бойцов из подразделений 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также армия Незалежной потеряла две радиолокационных станции, удар по которым нанесли артиллеристы и десантники.

"Потери противника составили до семидесяти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", — сказал Конашенков на ежедневном брифинге.