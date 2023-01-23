Российские военные уничтожили две РЛС и 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС
Украинские военные потерпели разгром на Краснолиманском направлении и потеряли около 70 бойцов из подразделений 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также армия Незалежной потеряла две радиолокационных станции, удар по которым нанесли артиллеристы и десантники.
"Потери противника составили до семидесяти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50", — сказал Конашенков на ежедневном брифинге.
Ранее Лайф писал, что российские военные поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины. Подразделение считается элитным. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации 74 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в 119 районах.
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