ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении
В результате ударов Вооружённых сил РФ ВСУ за сутки потеряли более 40 военнослужащих и один автомобиль на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — отметил он.
А ранее стало известно, что российские военные освободили ещё один населённый пункт в районе Артёмовска — Краснопольевку. Также 21 января МО РФ сообщило о взятии под контроль Двуречья. По данным ведомства, населённый пункт освободили российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО.