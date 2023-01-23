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Опубликовано 23 января 2023, 11:28

ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении

В результате ударов Вооружённых сил РФ ВСУ за сутки потеряли более 40 военнослужащих и один автомобиль на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — отметил он.

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении
ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

А ранее стало известно, что российские военные освободили ещё один населённый пункт в районе Артёмовска — Краснопольевку. Также 21 января МО РФ сообщило о взятии под контроль Двуречья. По данным ведомства, населённый пункт освободили российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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