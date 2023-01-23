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23 января, 11:31

Лавров призвал Украину через посредников прояснить свою позицию по переговорам с РФ

Россия не отказывалась от переговоров с украинской стороной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев мог бы прояснить через посредников то, как он видит последующее развитие ситуации и возможный диалог с Москвой. Заявление было озвучено на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент [России Владимир Путин], не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", — сказал Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку тот сам запретил вести их с российской властью. При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.

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Getty Images / Aziz Karimov

Оксана Попова

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