Лавров призвал Украину через посредников прояснить свою позицию по переговорам с РФ

Россия не отказывалась от переговоров с украинской стороной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев мог бы прояснить через посредников то, как он видит последующее развитие ситуации и возможный диалог с Москвой. Заявление было озвучено на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент [России Владимир Путин], не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", — сказал Лавров.