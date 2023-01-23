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23 января, 11:27

Рамирес рассказал о поездке в лагерь смерти Освенцим

Защитник "Краснодара" Рамирес поделился впечатлениями от посещения Освенцима

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал о своей поездке в бывший концлагерь Освенцим. Спортсмен отправился туда во время отпуска после первой части сезона 2022/23 в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Он решился на такую поездку, чтобы лучше узнать и понять историю. До этого футболист уже был знаком со многими книгами и фильмами про Аушвиц.

"Интересно было посмотреть, как там всё устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много..." — сказал Рамирес в интервью "Спорт-Экспрессу".

Футболист признался, что впечатления от посещения бывшего нацистского концлагеря были как положительные, так и отрицательные. Он сразу отметил тяжёлую атмосферу на территории лагеря, где вспомнил всё, что знал об этом месте. Рамирес говорит, что всё же рад поездке, поскольку это очень важное место для истории.

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К слову, в декабре прошлого года ООН приняла ежегодную резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. При этом против высказались 50 стран, а десять государств воздержались.

Обложка ©

Getty Images / Mike Kireev

Ирина Фальке

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