Лавров: Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года

Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, и только тогда представители ЕС и США считают возможным вести с Москвой переговоры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никто не спрашивает у наших западных коллег, которые регулярно... заявляют, что пока ещё рано для Украины начинать договариваться. Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года", — сказал министр на пресс-конференции.