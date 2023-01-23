Лавров: Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года
Запад хочет вернуть Россию в границы 1991 года, и только тогда представители ЕС и США считают возможным вести с Москвой переговоры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никто не спрашивает у наших западных коллег, которые регулярно... заявляют, что пока ещё рано для Украины начинать договариваться. Нужно отвоевать больше в этой ситуации и начинать переговоры с позиции сильного. Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года", — сказал министр на пресс-конференции.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах, но на данный момент подобных инициатив не поступало.
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