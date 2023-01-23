В самой известной картине Рембрандта спустя 380 лет нашли формиат свинца

Из этого следует, что голландский художник мог использовать краски на основе свинца, что хоть и не является редкостью сегодня, однако нечасто встречалось в те времена. Предположительно, она была сделана с использованием льняного масла и растворённого оксида свинца. На данный момент учёные пытаются выяснить, как именно и почему творец пришёл к этому соединению.