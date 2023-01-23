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23 января, 11:09

В самой известной картине Рембрандта спустя 380 лет нашли формиат свинца

Учёные обнаружили в картине Рембрандта "Ночной дозор" формиат свинца

<p>Обложка © Getty Images / Erhan Demirtas</p>

Обложка © Getty Images / Erhan Demirtas

Учёные обнаружили в самой известной картине художника Рембрандта необычное соединение. Опубликованные в журнале Angewandte Chemie International Edition исследования гласят, что микрорентгеновские лучи выявили в работе "Ночной дозор" (1642 год) формиат свинца — бесцветную кристаллическую молекулу, растворяемую в воде.

Из этого следует, что голландский художник мог использовать краски на основе свинца, что хоть и не является редкостью сегодня, однако нечасто встречалось в те времена. Предположительно, она была сделана с использованием льняного масла и растворённого оксида свинца. На данный момент учёные пытаются выяснить, как именно и почему творец пришёл к этому соединению.

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Матвей Константинов

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