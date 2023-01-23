Россиянам разъяснили новые правила выплаты аванса

В России с 1 января изменились правила выплаты аванса, однако ряд работников, которые начали получать жалование за январь, всё равно оказались удивлены его размером. Как заверила адвокат Ирина Калинина, не стоит переживать, ведь на самом деле изменились лишь правила уплаты НДФЛ.

"Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчёт принималась общая полученная сотрудником сумма", — приводит её слова "Российская газета".

Согласно введённым изменениям, теперь удержания происходят по принципу "день в день". Это значит, что налог вычитается тогда же, когда и происходит выплата. Получается расчёт НДФЛ делится на несколько частей, которые, впрочем, никак не влияют на размер общей зарплаты сотрудника — всю недостающую при авансе сумму он получит при следующей выплате. К слову, как отметила бухгалтер Виктория Павлова, работодатели вполне могут изменить условия и для большего комфорта работника увеличить сумму аванса.