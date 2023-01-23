ВС Белоруссии отметили готовность прикрыть операционные направления у границы с Украиной
Вооружённые силы Белоруссии находятся в приграничных с Украиной районах, из которых могут своевременно реагировать на возникающие угрозы, заявил начальник Генштаба республики Виктор Гулевич.
По его словам, бойцам была поставлена задача по усилению Пограничных войск на земле. В настоящее время белорусские силы и средства находятся в полной готовности к прикрытию операционных направлений.
"На Южном операционном направлении находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы", — приводит его слова "СБ. Беларусь сегодня".
Кстати, ранее в республике заявляли о готовности белорусских военных к любым провокациям ВСУ. Как отметил первый замгоссекретаря Совбеза Павел Муравейко, на границе и правда не совсем спокойно. Однако, по его словам, по распоряжению президента Александра Лукашенко белорусы сохраняют выдержку и терпимость.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ