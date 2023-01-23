ВС Белоруссии отметили готовность прикрыть операционные направления у границы с Украиной

Вооружённые силы Белоруссии находятся в приграничных с Украиной районах, из которых могут своевременно реагировать на возникающие угрозы, заявил начальник Генштаба республики Виктор Гулевич.

По его словам, бойцам была поставлена задача по усилению Пограничных войск на земле. В настоящее время белорусские силы и средства находятся в полной готовности к прикрытию операционных направлений.

"На Южном операционном направлении находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы", — приводит его слова "СБ. Беларусь сегодня".