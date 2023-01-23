"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 10:53

Австралийскому чёрному лебедю грозит исчезновение из-за птичьего гриппа

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Уникальная генетика австралийского чёрного лебедя делает его восприимчивым к вирусным заболеваниям, особенно к H5N1 (птичий грипп), из-за чего животное подвергается наибольшему риску исчезновения. Результаты исследований опубликованы в журнале Genome Biology.

По словам исследователей из Университета Квинсленда, у этого вида лебедя отсутствуют гены, которые поддерживают иммунитет у других диких птиц. Это связано с географической изоляцией животного: ограниченное воздействие патогенов приводит к снижению иммунного разнообразия.

Чёрные лебеди чрезвычайно чувствительны к птичьему гриппу и могут умереть от него в течение трёх дней, предупреждают учёные. В Австралии вирус ещё не зафиксирован, но из Азии он уже переместился в Северную и Южную Америку, Европу и Северную Африку.

Тысячи диких морских птиц уже погибли от вируса в Чили и Перу. Благодаря проводимым исследованиям специалисты постараются лучше защитить не только чёрного лебедя, но и другие уязвимые виды по всему миру.

Диким курам предрекли вымирание из-за беспорядочных половых связей

Диким курам предрекли вымирание из-за беспорядочных половых связей

Ранее Лайф писал, что из-за новой вспышки птичьего гриппа в Японии уничтожат 100 тысяч кур. Подозрение на заболевание возникло, когда работники птицефермы в городе Каваминами обнаружили мёртвых кур-несушек.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров