Австралийскому чёрному лебедю грозит исчезновение из-за птичьего гриппа

Уникальная генетика австралийского чёрного лебедя делает его восприимчивым к вирусным заболеваниям, особенно к H5N1 (птичий грипп), из-за чего животное подвергается наибольшему риску исчезновения. Результаты исследований опубликованы в журнале Genome Biology.

По словам исследователей из Университета Квинсленда, у этого вида лебедя отсутствуют гены, которые поддерживают иммунитет у других диких птиц. Это связано с географической изоляцией животного: ограниченное воздействие патогенов приводит к снижению иммунного разнообразия.

Чёрные лебеди чрезвычайно чувствительны к птичьему гриппу и могут умереть от него в течение трёх дней, предупреждают учёные. В Австралии вирус ещё не зафиксирован, но из Азии он уже переместился в Северную и Южную Америку, Европу и Северную Африку.

Тысячи диких морских птиц уже погибли от вируса в Чили и Перу. Благодаря проводимым исследованиям специалисты постараются лучше защитить не только чёрного лебедя, но и другие уязвимые виды по всему миру.