Первой жительнице ЛНР выдали сертификат на материнский капитал

Луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей, стала получательницей первого сертификата на маткапитал, оформленного в ЛНР. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр. Документ оформили через клиентскую службу местного отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

"Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и на пятый день нам пришло уведомление о том, что одобрена эта услуга", — поделилась обладательница сертификата с журналистами.

Оформление сертификатов на получение материнского капитала осуществляется на всей территории ЛНР. Об этом сообщила управляющий отделением местного Фонда пенсионного и социального страхования Татьяна Васильева. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи гражданства РФ. Она отметила, что с начала года более 200 семей в ЛНР обратились за получением сертификатов на материнский капитал. Получение выплаты уже одобрено более чем сорока заявителям.

"Буквально пять дней занимает процедура получения сертификата, если семья подала полный пакет документов", — уточнила Татьяна Васильева.