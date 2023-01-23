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23 января, 10:56

Первой жительнице ЛНР выдали сертификат на материнский капитал

<p>Наталья — первая луганчанка, получившая сертификат на маткапитал. Фото © Марина Сулименко / ЛИЦ</p>

Наталья — первая луганчанка, получившая сертификат на маткапитал. Фото © Марина Сулименко / ЛИЦ

Луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей, стала получательницей первого сертификата на маткапитал, оформленного в ЛНР. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр. Документ оформили через клиентскую службу местного отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

"Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и на пятый день нам пришло уведомление о том, что одобрена эта услуга", — поделилась обладательница сертификата с журналистами.

Оформление сертификатов на получение материнского капитала осуществляется на всей территории ЛНР. Об этом сообщила управляющий отделением местного Фонда пенсионного и социального страхования Татьяна Васильева. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи гражданства РФ. Она отметила, что с начала года более 200 семей в ЛНР обратились за получением сертификатов на материнский капитал. Получение выплаты уже одобрено более чем сорока заявителям.

"Буквально пять дней занимает процедура получения сертификата, если семья подала полный пакет документов", уточнила Татьяна Васильева.

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Свыше 8,2 млн семей улучшили жилищные условия благодаря программе маткапитала

Ранее Лайф сообщал, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. По данным Минтруда, почти до 587 тысяч рублей увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка. Это на 62,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Маткапитал на второго ребёнка станет больше на 82,5 тысячи рублей и составит более 775 тысяч.

Марина Калегина

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