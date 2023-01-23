Первой жительнице ЛНР выдали сертификат на материнский капитал
Наталья — первая луганчанка, получившая сертификат на маткапитал. Фото © Марина Сулименко / ЛИЦ
Луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей, стала получательницей первого сертификата на маткапитал, оформленного в ЛНР. Об этом сообщает в понедельник Луганский информационный центр. Документ оформили через клиентскую службу местного отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
"Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и на пятый день нам пришло уведомление о том, что одобрена эта услуга", — поделилась обладательница сертификата с журналистами.
Оформление сертификатов на получение материнского капитала осуществляется на всей территории ЛНР. Об этом сообщила управляющий отделением местного Фонда пенсионного и социального страхования Татьяна Васильева. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи гражданства РФ. Она отметила, что с начала года более 200 семей в ЛНР обратились за получением сертификатов на материнский капитал. Получение выплаты уже одобрено более чем сорока заявителям.
"Буквально пять дней занимает процедура получения сертификата, если семья подала полный пакет документов", — уточнила Татьяна Васильева.
Ранее Лайф сообщал, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. По данным Минтруда, почти до 587 тысяч рублей увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка. Это на 62,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Маткапитал на второго ребёнка станет больше на 82,5 тысячи рублей и составит более 775 тысяч.