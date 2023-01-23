Бразилец Сантос рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом
Защитник "Зенита" Сантос: Помешать сине-бело-голубым стать чемпионом можем только мы сами
28-летний бразильский футболист, защитник клуба "Зенит" Дуглас Сантос убеждён, что сине-бело-голубые имеют все шансы стать чемпионом. Такое мнение он озвучил в интервью "Спорт-Экспрессу".
На вопрос, что или кто может помешать "Зениту" достичь чемпионства, Сантос ответил: "Только мы сами".
"Пока что всё идёт неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно", — заверил болельщиков футболист.
Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переезде российского футбола в Азию. По его словам, в этом нет ничего плохого, если поучаствовать в европейских турнирах ещё долгое время не получится.
ТАСС / Валентина Певцова