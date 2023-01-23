Бразилец Сантос рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом

28-летний бразильский футболист, защитник клуба "Зенит" Дуглас Сантос убеждён, что сине-бело-голубые имеют все шансы стать чемпионом. Такое мнение он озвучил в интервью "Спорт-Экспрессу".

На вопрос, что или кто может помешать "Зениту" достичь чемпионства, Сантос ответил: "Только мы сами".

"Пока что всё идёт неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно", — заверил болельщиков футболист.