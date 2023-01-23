2 ошибки, из-за которых парацетамол может убить печень и его обладателя за сутки

Парацетамол применяется при повышенной температуре, но он может оказать токсическое воздействие на организм в случае нарушения дозировки. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik.

"Парацетамол стоит особняком среди других жаропонижающих препаратов. По сути, он единственный, который никак не влияет на состав крови. Но сам по себе он токсичен, и единственный орган, который может его нейтрализовать, — это печень", — пояснил он.

По его словам, нельзя пренебрегать инструкцией по применению препарата. Хотя даже в нужной дозировке печень получит нагрузку, но сможет справиться с ней, а в остальных случаях последствия окажутся негативными. Кондрахин напомнил, что пациенту весом 70 килограммов следует принимать в день не более восьми таблеток парацетамола в дозировке по 500 миллиграммов. Это максимальная безопасная норма, но всё же лучше ограничиться тремя-четырьмя приёмами.

Врач подчеркнул, что нужно соблюдать интервал между таблетками. Если высокая температура осталась, то к следующей дозе можно прибегнуть только через два часа, а лучше — через четыре или шесть. И, конечно, нельзя пить алкоголь во время лечения, также парацетамол противопоказан при болезнях печени, отметил медик. По словам Кондрахина, в случае превышения дозировок или неправильного приёма печень может оказаться не способна метаболизировать препарат. А это уже чревато смертельным исходом.

"Парацетамол начнёт оказывать токсическое воздействие на клетки этого органа, начнётся массовая гибель клеток — каскадно, молниеносно. Это может привести к летальному исходу. Фактически у врачей будет не очень много времени, всего около суток, чтобы спасти человека. Если ситуация выйдет из-под контроля, решением может стать пересадка печени, но успеть сделать это за столь короткое время — вопрос везения", — объяснил врач.