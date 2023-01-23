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23 января, 11:22

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о защите НКО от кибератак

Некоммерческие организации смогут бесплатно размещать свою информацию на государственных защищённых серверах, им предоставят доступ к "Госвебу" (конструктору сайтов) Минцифры. Об этом сказал один из авторов законопроекта — секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что документ внесён в Госдуму.

"На информационную безопасность у НКО, как правило, нет ни денег, ни нужных компетенций, поэтому хакерам не составляет особого труда взламывать их сайты и тем самым мешать работе. Законопроект позволит социальным НКО бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов", пояснил он.

По его словам, о проблеме рассказали сами НКО, которые, в частности, занимаются помощью фронту и жителям новых регионов РФ. Турчак добавил, что размещение сайтов на защищённых ресурсах поможет также обеспечить безопасность персональных данных граждан, сотрудничающих с такими организациями.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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