"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о защите НКО от кибератак

Некоммерческие организации смогут бесплатно размещать свою информацию на государственных защищённых серверах, им предоставят доступ к "Госвебу" (конструктору сайтов) Минцифры. Об этом сказал один из авторов законопроекта — секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, отметив, что документ внесён в Госдуму.

"На информационную безопасность у НКО, как правило, нет ни денег, ни нужных компетенций, поэтому хакерам не составляет особого труда взламывать их сайты и тем самым мешать работе. Законопроект позволит социальным НКО бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов", — пояснил он.

По его словам, о проблеме рассказали сами НКО, которые, в частности, занимаются помощью фронту и жителям новых регионов РФ. Турчак добавил, что размещение сайтов на защищённых ресурсах поможет также обеспечить безопасность персональных данных граждан, сотрудничающих с такими организациями.