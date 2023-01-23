"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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Паспорт в смартфоне: все документы россиян будут электронными

Персональные документы без бумаги и пластика будут доступны на электронном облаке.

23 января, 07:44
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Минцифры заявило, что смартфон должен заменить россиянам ряд наиболее часто используемых личных документов. Как пояснил представитель ведомства, такой подход более удобен в бытовых ситуациях, например, для подтверждения своей личности при некоторых видах покупок или для прохода в бизнес-центр. По мнению экспертов, эти заявления вполне соответствуют поручению, которое давал президент РФ относительно использования мобильных приложений для идентификации личности.

Летом прошлого года Минцифры продвигало идею технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфона через "Госуслуги". Тогда в качестве эксперимента опробовали варианты, при которых через мобильное приложение подтверждали права на бесплатный проезд в общественном транспорте и на скидку в магазинах, а также возраст для покупок алкоголя в магазинах. Возможно, именно эти пробы послужили некоей базой для будущего стандарта. Хотя при тестировании Минцифры указывало, что цифровые решения пока существующий паспорт не заменят.

Однако эксперты указывают на положительную динамику в применении цифровых технологий для идентификации личности. В качестве примера приводят эволюцию от программ "Карта болельщика" и "Борьба с ковидом" к широко применяемым электронным водительским правам и цифровым студенческим билетам.

Цифровые документы, которые уже действуют

Полного перехода на "цифру" в РФ ещё не случилось, но некоторые виды цифровых документов применяются уже достаточно широко.

Согласно новому порядку, объявленному Минздравом РФ, с 2023 года все больничные листы оформляются только в цифровом виде. А по указанию Минтруда тем, кто впервые устраивается на работу, заводят электронные трудовые книжки. Кроме того, с прошлого года появилась электронная версия водительского удостоверения, которое наряду с электронным свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) является самым частым документом, который требуют автоинспекторы у водителей.

О своём опыте обращения с электронными документами Лайфу рассказал управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров:

— Я активно пользуюсь приложением "Госуслуги Авто". Мне уже не раз приходилось предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Это было в Московском регионе и в Ростовской области. Оказалось, что пользоваться сервисом удобно и мне, как водителю, и сотрудникам автоинспекции.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Некиричев

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Некиричев

Эксперт уточнил, что, несмотря на то что до 1 марта текущего года инспектор пока по-прежнему вправе попросить предъявить оригиналы водительского удостоверения и СТС, подобного рода требование было всего один раз.

Но самый главный гражданский документ паспорт гражданина в цифровой вид российское государство пока не переводит. Специалисты из IT-сферы предполагают, что это связано с новой концепцией, в соответствии с которой бумажный носитель могут заменить не на пластиковую смарт-карту, а на полностью цифровой ID.

Очевидно, что цифровые технологии шагнули вперёд и, при наличии развитых "Госуслуг", которые доступны из любой точки, где есть интернет, уже нет смысла менять бумажный паспорт на пластиковую карточку с чипом. С технологической точки зрения для Минцифры выгоднее развивать платформу, а не тратить средства на карты, считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

Как будут бороться с подделкой электронных документов

Основные вопросы, которые волнуют россиян в связи с цифровизацией, это не только как скрыть свои персональные данные от злоумышленников, но и как сделать недоступным документ для всех, кроме его владельца. Специалисты в области кибербезопасности предполагают, что в текущей ситуации государство, скорее всего, будет применять комплексные решения и хранение данных на портале "Госуслуги" одно из них.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На сегодняшний день никто не слышал, чтобы кто-то посторонний располагал массивом данных, каким-либо образом добытых через "Госуслуги". Это связано со спецификой доступа на портал не только через аутентификацию, но и с подтверждением учётной записи, поясняет директор компании FixIT Александр Золотарёв. — Даже если высококвалифицированный злоумышленник теоретически сможет войти, то при попытке эксплуатации/обхода средств защиты он получит бан, что не позволит пользоваться документами. А тогда зачем они нужны?

В связи с этим эксперт предполагает, что при увеличении количества личных документов на государственном облаке приоритет будет в контроле за попытками несанкционированного доступа к единичным данным. Но скачивание всего массива данных крайне маловероятно.

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https://static.life.ru/publications/2023/1/20/248606214116.05942.jpg

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Какими электронными документами вы уже пользуетесь?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

Комментариев: 1

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Big Owl Forestсегодня в 10:18

Не так давно закрывал больничный. Был вынужден дожидаться три часа, поскольку завис сервер в поликлинике. К тому же я сам врач и могу ответственно сказать: заполнение документов в электронном виде отнимает гораздо больше времени, чем бумажных; из-за постоянных проблем со связью данные нередко теряются, приходится по нескольку раз всё переделывать. У нас тупо, ради того, чтобы похвастать, пытаются копировать запад, но забывают, что там почти всё дублируется и на бумаге, а что касаемо конкретно медицины - все данные в компьютер забивает не врач, а медсестра-секретарша.