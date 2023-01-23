Паспорт в смартфоне: все документы россиян будут электронными Персональные документы без бумаги и пластика будут доступны на электронном облаке. 23 января, 07:44 Обложка © Shutterstock

Минцифры заявило , что смартфон должен заменить россиянам ряд наиболее часто используемых личных документов. Как пояснил представитель ведомства, такой подход более удобен в бытовых ситуациях, например, для подтверждения своей личности при некоторых видах покупок или для прохода в бизнес-центр. По мнению экспертов, эти заявления вполне соответствуют поручению , которое давал президент РФ относительно использования мобильных приложений для идентификации личности.

Летом прошлого года Минцифры продвигало идею технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфона через "Госуслуги". Тогда в качестве эксперимента опробовали варианты, при которых через мобильное приложение подтверждали права на бесплатный проезд в общественном транспорте и на скидку в магазинах, а также возраст для покупок алкоголя в магазинах. Возможно, именно эти пробы послужили некоей базой для будущего стандарта. Хотя при тестировании Минцифры указывало , что цифровые решения пока существующий паспорт не заменят.

Однако эксперты указывают на положительную динамику в применении цифровых технологий для идентификации личности. В качестве примера приводят эволюцию от программ "Карта болельщика" и "Борьба с ковидом" к широко применяемым электронным водительским правам и цифровым студенческим билетам.

Цифровые документы, которые уже действуют

Полного перехода на "цифру" в РФ ещё не случилось, но некоторые виды цифровых документов применяются уже достаточно широко.

Согласно новому порядку , объявленному Минздравом РФ, с 2023 года все больничные листы оформляются только в цифровом виде. А по указанию Минтруда тем, кто впервые устраивается на работу, заводят электронные трудовые книжки. Кроме того, с прошлого года появилась электронная версия водительского удостоверения , которое наряду с электронным свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) является самым частым документом, который требуют автоинспекторы у водителей.

О своём опыте обращения с электронными документами Лайфу рассказал управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров:

— Я активно пользуюсь приложением "Госуслуги Авто". Мне уже не раз приходилось предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде. Это было в Московском регионе и в Ростовской области. Оказалось, что пользоваться сервисом удобно и мне, как водителю, и сотрудникам автоинспекции.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Некиричев

Эксперт уточнил, что, несмотря на то что до 1 марта текущего года инспектор пока по-прежнему вправе попросить предъявить оригиналы водительского удостоверения и СТС, подобного рода требование было всего один раз.

Но самый главный гражданский документ — паспорт гражданина — в цифровой вид российское государство пока не переводит. Специалисты из IT-сферы предполагают, что это связано с новой концепцией, в соответствии с которой бумажный носитель могут заменить не на пластиковую смарт-карту, а на полностью цифровой ID.

— Очевидно, что цифровые технологии шагнули вперёд и, при наличии развитых "Госуслуг", которые доступны из любой точки, где есть интернет, уже нет смысла менять бумажный паспорт на пластиковую карточку с чипом. С технологической точки зрения для Минцифры выгоднее развивать платформу, а не тратить средства на карты, — считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

Как будут бороться с подделкой электронных документов

Основные вопросы, которые волнуют россиян в связи с цифровизацией, — это не только как скрыть свои персональные данные от злоумышленников, но и как сделать недоступным документ для всех, кроме его владельца. Специалисты в области кибербезопасности предполагают, что в текущей ситуации государство, скорее всего, будет применять комплексные решения и хранение данных на портале "Госуслуги" — одно из них.

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— На сегодняшний день никто не слышал, чтобы кто-то посторонний располагал массивом данных, каким-либо образом добытых через "Госуслуги". Это связано со спецификой доступа на портал не только через аутентификацию, но и с подтверждением учётной записи, — поясняет директор компании FixIT Александр Золотарёв. — Даже если высококвалифицированный злоумышленник теоретически сможет войти, то при попытке эксплуатации/обхода средств защиты он получит бан, что не позволит пользоваться документами. А тогда зачем они нужны?

В связи с этим эксперт предполагает, что при увеличении количества личных документов на государственном облаке приоритет будет в контроле за попытками несанкционированного доступа к единичным данным. Но скачивание всего массива данных крайне маловероятно.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр Какими электронными документами вы уже пользуетесь? 0 Водительским удостоверением, медкартой и трудовой книжкой Пока только электронным больничным Пользуюсь только бумажными

Авторы Максим Греков