Как новая электронная платёжка разоблачит коммунальщиков Минстрой предложил перейти на полностью электронные документы по расчёту платежей за жилищные и коммунальные услуги. В чём их особенность? 19 января, 23:40 Фото © ТАСС / Антон Вергун

Зачем нужны новые электронные квитанции

Как утверждают авторы данной инициативы, смысл электронных платёжек заключается в возможности отображения в них всех расходов собственника, включая показания индивидуальных и общедомовых приборов учёта, а также развёрнутого перечня предоставляемых услуг.

В случае реализации проекта предполагается, что все платёжные документы за ЖКУ для всех собственников в РФ будут формироваться с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

По информации Общественного совета при Минстрое России, новый подход позволит снизить накладные расходы на печать и рассылку бумажных документов и избавиться от комиссии расчётных центров. Однако некоторые специалисты уверяют, что переход на электронный формат задуман не для экономии средств граждан, а для госконтроля за оборотом финансов в системе жилищно-коммунального хозяйства.

— Квитанции, которые приходят гражданам сейчас, содержат данные о потреблённых ресурсах и графу с расходами на общедомовые нужды. В этой графе зашифрована сумма за множество предоставляемых услуг, но без конкретики. Чтобы узнать, сколько в месяц стоит, например, обслуживание лифта или уборка подъезда, собственник вынужден вести длительную переписку. При новой системе Минстроя все цифры будут как на ладони, что поможет исключить возможные злоупотребления коммунальщиков, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Почему всё ещё используют бумажные платёжки

Помимо плюсов от новаций, предложенных Минстроем, эксперты отмечают и ряд возможных недостатков, которые пока никак не учтены. Так, генеральный директор ООО "Федеральное кадастровое агентство" Алексей Подпалый обращает внимание, что исключительно электронная версия платёжек за ЖКУ может создать проблемы для старшего поколения, которое не является активным пользователем Интернета.

— При реализации прогрессивной идеи Минстроя необходимо учесть возможность варианта с бесплатной распечаткой электронных документов при помощи специалистов в МФЦ или в единых информационно-расчётных центрах (ЕИРЦ). В этом случае переход от бумажных "жировок" к электронным будет без негатива.

Похожего мнения придерживается и адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина, которая указала, что в настоящее время необходимость в бумажных платёжках ещё не отпала при разбирательствах с управляющими компаниями или поставщиками ресурсов.

— Сейчас имеют место случаи, когда коммунальщики принимают жалобу на неправильные начисления за потреблённые ресурсы, только если есть бумажный ЕПД (единый платёжный документ. — Прим. Лайфа) и бумажная же платёжка с указанием суммы, которую провёл банк. Очевидно, что в новом законе необходимо уточнение об обязанности всех компаний в сфере ЖКХ быть подключёнными к единой электронной системе. В этом случае всё будет прозрачно и любая сверка может производиться за несколько секунд.

Когда платёжки могут пригодиться

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сейчас, пока нет единого стандарта для платёжек, они приходят как в бумажном, так и в электронном виде. При этом электронную форму нельзя ввести без согласия собственника, поэтому даже в одной квартире некоторые жильцы могут получать электронную платёжку, а другие — бумажную. Более того, в разных регионах РФ каждый месяц бывает разное количество платёжек. Например, в Москве, как правило, их две: одна — ЕПД (включает строчки за капремонт, содержание и ремонт жилья, газ, воду и отопление), вторая — за электричество. А в Ярославле их может быть пять (за газ, горячую и холодную воду, капремонт и электроэнергию).

Юристы советуют сохранять платёжки и квитанции об их оплате три года. Это обычный срок исковой давности, в течение которого за защитой своих прав может обратиться как управляющая компания, так и собственник жилья.

Если коммунальная компания или поставщик ресурсов вдруг решат, что вы им недоплачиваете, то в теории они могут потребовать через суд взыскать долги за 10 лет. Однако при разбирательстве есть возможность заявить о применении срока исковой давности, тогда суд будет рассматривать задолженность в пределах трёх лет. Вот тут как раз и могут пригодиться документы за три года. Если все платёжки и квитанции об их оплате в наличии, то истцы останутся ни с чем.

Скорее всего, необходимость в хранении платёжек отпадёт с появлением единого электронного стандарта и банка данных, но точной даты, когда это произойдет, пока не названо. Очевидно, когда Минцифры проведёт полное тестирование данной инициативы на своей платформе ГИС ЖКХ.

Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов Храните ли платёжки за ЖКУ? 0 Да, в бумажном виде. Да, в электронном виде. Сохраняю чеки об оплате в приложении банка. Ничего не храню.

Авторы Максим Греков