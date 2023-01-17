Как заставить банк вернуть украденные с карты деньги Кредитные учреждения начнут отвечать перед клиентами за действия мошенников. Какой алгоритм получения компенсации? 16 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Президент поручил правительству и Центробанку до 1 июля текущего года подготовить механизм выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, деньги которых были похищены в результате мошеннических действий.

Пока поправок в законодательство ещё нет, но эксперты утверждают, что механизм, позволяющий вернуть украденное, принципиально уже сформирован, он основан на определении Верховного суда РФ.

Кто должен отвечать за подозрительные операции

В середине прошлого года ЦБ вынес на обсуждение пакет поправок в закон "О национальной платежной системе", предложив банкам участвовать в установлении правил, по которым придётся отвечать за потерю денег клиентов в результате мошеннических действий третьих лиц. Тогда банки добровольно решать вопрос не захотели, а теперь, в условиях новой политико-экономической реальности, судя по всему, механизм защиты граждан всё равно примут, но уже в качестве жёсткой меры ответственности банков.

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— Все предпосылки к такому подходу в решении данного вопроса налицо, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Это выражается не только в поручении президента, но и позиции Верховного суда РФ, в которой содержится посыл, что кредитная организация, в отличие от клиента, является профессиональным участником правоотношений, поэтому обязана соблюдать принципы добросовестности, разумности и осмотрительности.

Речь идёт об определении высокой судебной инстанцией РФ виновного по делу гражданина, у которого злоумышленники похитили телефон и, воспользовавшись этим устройством, оформили кредит, а деньги вывели через подставные счета. Банк отказал своему клиенту в аннулировании долга, и гражданин дошёл до Верховного суда РФ, который указал, что виновником возникшей ситуации является не клиент, а банк. И вот почему:

Во-первых, кредитное учреждение не подтвердило, каким образом оно согласовывало с клиентом параметры якобы запрошенного им кредита.

Во-вторых, "кредитная сделка" произошла в подозрительное время — с 4 до 5 утра, а зачисленные банком кредитные средства тут же были переведены на счета третьих лиц и банк эту операцию позволил.

В-третьих, после кражи телефона гражданин предпринял разумные меры для того, чтобы предотвратить мошеннические действия со своим счётом (сообщил в службу поддержки банка, заблокировал сим-карту), а кредитное учреждение ничего не предприняло для защиты его средств.

— Те аспекты, на которые указал Верховный суд, — это операции, трактуемые законом как подозрительные, и банк за их проведение должен нести ответственность ( закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". — Прим. Лайфа). Скорее всего, данный факт теперь будет приниматься во внимание всеми судами в РФ как некий пример для рассмотрения дел о мошенничестве со счетами граждан, — предполагает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — В этом случае банкам придётся возмещать финансовые потери добросовестных граждан.

Как заставить банк вернуть деньги

Сами банковские работники предлагают в случае обнаружения факта хищения денег со счёта обращаться в ближайшее отделение своего банка с заявлением о блокировке счёта и просьбой отозвать перевод.

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Однако юристы советуют учитывать несколько моментов:

1. Если для выуживания денег у вас украли телефон, вначале стоит подать заявление в полицию о данном факте и обязательно заблокировать не только карточные счета, но и сим-карту, с помощью которой была совершена незаконная операция. В этом случае вы фиксируете факт преступления — и предпримите разумные действия для предотвращения дальнейших мошеннических действий.

2. После обращения в полицию следует лично прийти в банковское отделение и написать заявление с просьбой отозвать операцию по переводу средств с вашего банковского счёта в связи с её незаконностью, к этому обращению стоит приложить копию заявления в полицию.

3. Если злоумышленники оформили на вас кредит, следует написать ещё одно обращение — с просьбой отменить кредитные операции в связи с отсутствием факта согласования условий кредитного договора.

— Безусловное возмещение от банка происходит в случае, если мошенники похитили деньги без ведома и участия клиента, — напоминает Петр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners.

Банки, как правило, отказываются аннулировать перевод или кредитный договор, ссылаясь на то, что действие по счёту было совершено при помощи удалённого банкинга и это возможно только либо с согласия клиента, либо вследствие нарушения правил хранения кодов доступа. В обоих этих случаях банк якобы не несёт ответственности за финансовые потери недобросовестного клиента. На самом деле некоторые банки "забывают", что они обязаны принимать достаточные меры контроля и реагировать на заявления клиентов должным образом.

— Если есть доказательства, что деньги были сняты или переведены без участия гражданина, то он может рассчитывать на компенсацию. Но для успеха будет иметь значение та последовательность действий, которую предпримет потерпевший: сообщил ли он вовремя в банк о происшествии, выполнил ли он блокировку карт и т.д., —указывает Петр Гусятников.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что в случае отсутствия кредитных операций любой перевод может быть заблокирован банком на основании обоснованных подозрений, а заявление клиента — это реальный повод к таким подозрениям. Об этом сказано в указаниях Центробанка РФ.

Фото © ТАСС / Денис Абрамов Приходилось ли вам обращаться в банк с заявлением о мошенничестве? 0 Да, банк заблокировал счёт и вернул мои деньги. Да, заявление приняли, но деньги не вернули. Я не верю, что банк будет что-то возвращать.

Авторы Максим Греков