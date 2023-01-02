Топ новогодних разводов через Telegram и WhatsApp Как не стать жертвой мошенников, которые научились "работать" через популярные мессенджеры. 1 января, 23:40 Обложка © Shutterstock / DANIEL CONSTANTE

Если в сообщении Telegram и WhatsApp* вы увидели обещание выгоды, не спешите соглашаться на это предложение, каким бы заманчивым оно ни казалось. С большой долей вероятности это может оказаться схемой мошенников, которые пытаются через мессенджеры добраться до денег россиян.

Скидка на следующий заказ

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В мессенджер москвички Алёны пришло сообщение с якобы бизнес-аккаунта одной крупной торговой онлайн-площадки. В тексте неизвестный благодарил девушку за то, что та в течение года приобретала товары онлайн, и предложил скидку 50% на любой следующий заказ. Для оформления скидки надо было просто отправить код артикула товара с сайта площадки.

Алёна, заподозрив неладное, в ответном сообщении указала код на телевизор стоимостью почти 38 000 рублей, который и так уже продавался с большой скидкой. Но собеседника это не смутило и он сообщил, что готов оформить доставку. Девушка снова схитрила и выбрала самовывоз, указав вместо адреса пункта выдачи номер дома соседнего офисного здания. Это тоже устроило мошенника, и он прислал ссылку якобы для оплаты "заказа со скидкой". Алёна не стала переходить по ссылке, а номер, с которого ей писал неизвестный, заблокировала. На следующий день ей позвонили с незнакомого номера и поинтересовались, когда девушка произведёт оплату заказа. Услышав в ответ смех, собеседник стал сыпать угрозами.

— Один из излюбленных приёмов мошенников — это предложение некоей выгоды за минимальные усилия. В этом случае расчёт на то, что материальная заинтересованность пересилит бдительность жертвы. Такая модель легко срабатывает, если человек делает некие привычные манипуляции, например не в первый раз оформляет заказ в интернет-магазине, — поясняет адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что существует отдельный вопрос, откуда злоумышленники получают информацию о факте чужих покупок. Оказывается, тут есть несколько вариантов: в некоторых случаях выгрузка с данными клиентов просто покупается у нечистоплотных работников или мошенники действуют на удачу, рассчитывая, что человек, скорее всего, хотя бы один раз в году пользовался интернет-магазином.

Обмен валюты

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К концу 2022 года в России курс доллара и евро пошёл в рост, а граждане РФ заинтересовались покупкой этих валют. И тут же во всех мессенджерах стали появляться группы, которые якобы помогают приобрести любую валюту по выгодному курсу. Некоторые из таких групп маскируются под туристические сообщества, и это сильно сбивает с толку тех, кто собрался провести новогодние праздники за границей.

Так произошло с Иваном из Петербурга, который собрался встретить Новый год в Турции. Ссылку на "тургруппу" молодому человеку прислал кто-то из бывших коллег по работе. Среди прочих сообщений, регулярно выдаваемых мессенджером, то и дело мелькали данные о турецкой валюте по выгодному курсу, и Иван решил её прикупить. В назначенный день молодой человек встретился возле обменного пункта с миловидной девушкой, которая, представившись работником обменника, передала Ивану 500 долларов и 500 турецких лир, сказав, что это её личные сбережения, но она их меняет, поскольку понадобились рубли. Молодой человек пересчитал иностранные бумажки, проверил водяные знаки и отдал оговорённую рублёвую сумму девушке, больше он её не видел. О том, что купюры фальшивые, Иван узнал уже на отдыхе и только по счастливой случайности не попал в полицию.

— Обмен с рук снова стал популярным, а жертву заманивают как раз через мессенджеры. Но не стоит забывать, что сегодня уровень подделок таков, что отличить фальшивку на глаз невозможно, а махинаторы делают всё, чтобы жертва не проверяла купюры с помощью спецоборудования: торопят при передаче денег, достают фальшивки из якобы банковских упаковок и т.д., — рассказывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — При таком "выгодном" обмене можно потерять не только свои деньги, но и свободу (статья 186 Уголовного кодекса РФ: "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Это деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы. — Прим. Лайфа).

Письмо из банка или МФЦ

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Телефонные мошенники тоже стали действовать по новому сценарию с вовлечением в свою схему мессенджеров.

В преддверии новогодних праздников телефоны россиян стали атаковать звонки якобы из банка или МФЦ, но не с угрозами о блокировке или списании денег. Как правило, звонящие говорят, что есть срочное письмо, которое уже направили по почтовому адресу, но, пока оно идёт, есть вариант получить электронную копию в "Вотсапе" или в "Телеграме". Назвать тему письма мошенники отказываются, ссылаясь на правила конфиденциальности и закон "О персональных данных". Как правило, при этом говорят: "Сейчас пришлю СМС с кодом для верификации, вы мне его назовёте — и программа автоматически выполнит отправку копии на ваш мессенджер". Естественно, после отправки такого СМС вместо письма злоумышленники взламывают аккаунт и пытаются вывести все средства с банковских счетов.

При этом мошенники, чтобы выманить нужный им код, используют тактику звонков в неудобное время (например, в девять утра, когда человек торопится на работу) или заявляют, что почта перегружена, письмо будет идти долго, а суду всё равно, придёте вы на заседание или нет. Такой психологический вброс часто срабатывает.

Как не стать жертвой преступников

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1. Никогда не отправляйте сообщения и не называйте коды из присланных СМС. Исключением является ситуация, когда вы находитесь в банковском отделении и операционный сотрудник при вас вводит код, который вы называете для активации продукта.

2. Не переходите по ссылкам из незнакомых СМС и сообщений в мессенджеры и никому не сообщайте свои имя, фамилию, срок действия карты и защитный код на её обратной стороне.

3. В случае получения сообщения от незнакомого человека, даже участника группы в вашем мессенджере, всегда думайте, насколько законно его предложение и почему он его делает именно вам.

4. На всякий случай установите подтверждение всех операций по карте ПИН-кодом и закажите дополнительную карту, чтобы производить оплату в Интернете только с неё.

* WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Авторы Максим Греков